Mariupol vive um desastre humanitário. Por que razão é importante para os russos?

Vadym Boychenko, o presidente da câmara de Mariupol, apelou à criação de um corredor humanitário para retirar civis da cidade portuária. "Estamos simplesmente a ser destruídos", relatou. Na cidade, sentem-se temperaturas negativas.Esta tarde, um membro do governo norte-americano afirmou aos jornalistas que Mariupol se mantém sob controlo ucraniano, apesar do contínuo avanço das tropas russas e dos bombardeamentos sobre a cidade.Uma fonte do governo britânico adiantou que a cidade foi cercada e as autoridades locais descrevem um desastre humanitário. Lá, vivem 450 mil pessoas.Mariupol fica no sul da Ucrânia, virada para o mar de Azov que se liga ao Mar Negro. É importante para os russos porque caso caia sob o seu controlo, permite-lhes controlar um dos maiores portos da Ucrânia e cria-se um corredor terrestre entre a Crimeia, já sob domínio russo, e as repúblicas do Donbas às quais a Rússia reconheceu a independência.Através de um corredor terrestre entre o Donbas e a Crimeia, será mais fácil para os russos mover tropas e bens de e para a península anexada em 2014. De momento, a península da Crimeia só está ligada à Rússia através de uma ponte.