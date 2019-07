Os 14 marinheiros que morreram durante um incêndio a bordo de um submarino nuclear russo, na passada semana, preveniram uma "catástrofe à escala planetária". No funeral dos oficiais da Marinha da Rússia, o capitão Sergei Pavlov elogiou o heroísmo dos homens que perderam a vida a tentar impedir que o fogo se espalhasse pela embarcação.

"Com as suas vidas, eles salvaram as vidas dos colegas, salvaram o navio e preveniram uma catástrofe à escala planetária" afirmou o oficial da Marinha, este domingo, citado pela agência noticiosa russa Fontanka.