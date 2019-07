Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, afirmou num telefonema aos jornalistas que a informação sobre o navio era "informação secreta, este segredo de Estado está a ser mantido para proteger a segurança nacional do país".De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, começou um fogo a bordo e as vítimas sacrificaram a sua vida para proteger o navio, que agora está junto à base russa de Severomorsk no mar de Barents. Não se sabe o que causou as chamas, ou quantas pessoas estavam a bordo. Um civil foi retirado vivo."Eram especialistas militares únicos, profissionais altamente qualificados, que faziam investigação importante", afirmou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, na televisão."É uma grande perda para a marinha", considerou Putin , numa transmissão televisiva. "Expressamos as nossas profundas condolências das famílias dos que morreram. Nós vamos fazer tudo o que pudermos para os apoiar."Alguns media russos identificaram o navio como o AS-12 ou Losharik, em 2003. Pensa-se que seja movido a energia nuclear, que atinja grandes profundidades e possa mesmo cortar e interferir com cabos de comunicação submarinos.Segundo a Reuters, é criado a partir de esferas ligadas entre si, mas fortes que a construção dos submarinos convencionais e permitir aos AS-12 resistir à pressão em zonas mais profundas.A fábrica que construiu o navio não quis revelar quaisquer detalhes sobre ele, invocando regras de secretismo.A Noruega monitorizou se havia altos níveis de radiação na área, perto do mar de Barents, mas não foram detetados.