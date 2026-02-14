Sábado – Pense por si

Marco Rubio: "A imigração em massa está a desestabilizar as sociedades ocidentais"

Isabel Dantas 10:07
Secretário de Estado norte-americano diz que é uma questão de "soberania nacional".

Marco Rubio considerou este sábado, no discurso que proferiu na Conferência de Segurança de Munique, que a imigração é um problema que está "a desestabilizar as sociedades ocidentais". O secretário de Estado norte-americano fala mesmo numa questão de soberania.

Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano
Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano AP

Rubio, que piscou o olho à Europa, pedindo uma aliança de "civilização", baseada na "herança comum", pediu uma redefinição estratégica e um diagnóstico mais amplo dos desafios internos enfrentados pelas sociedades ocidentais, particularmente no que diz respeito às questões da migração. "A imigração em massa é uma crise que está a transformar e a desestabilizar as sociedades ocidentaisNão se trata de xenofobia ou ódio, mas sim de soberania nacional... É uma ameaça urgente às nossas sociedades e à nossa civilização", garantiu o braço direito de Donald Trump.

O Secretário de Estado explicou também que os Estados Unidos não pretendem afastar-se dos seus aliados europeus, mas sim transformar a natureza do relacionamento entre as partes. "Não queremos que os nossos aliados sejam fracos, pois isso enfraquecer-nos-ia. Não queremos separar, mas sim revitalizar a aliança."

Recorde-se que desde chegou ao poder, pela segunda vez, Donald Trump tem levado a cabo uma política repressiva relativamente aos imigrantes, tendo colocado em campo o temível ICE - polícia de imigração - que tem espalhado o terror em várias cidades norte-americanas, com detenções arbitrárias de imigrantes, incluindo crianças.

