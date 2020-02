Mais dois países com casos de coronavírus confirmados: Paquistão e Macedónia do Norte

O ministro da Saúde do Paquistão , Zafar Mirza, anunciou, esta quarta-feira, que país registou os dois primeiros casos positivos por infeção de coronavírus . "Os dois casos estão a ser tratados de acordo com os protocolos clínicos padrão e estão ambos estáveis", escreveu o responsável no Twitter, garantindo que "não há razão para pânico" e que a situação está controlada.Um dos casos é de um jovem de 22 anos que regressou do Irão, um dos países com maior número de casos, antes do Paquistao fechar as fronteiras.Na Macedónia do Norte , o caso confirmado é de uma mulher que viajou de carro de Itália para o o país. Segundo o ministro da Saúde, Venko Filipce, as pessoas que acompanharam a paciente na viagem estão a ser testadas.O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.