Cerca de 1300 migrantes evadiram-se do centro de detenção Siglo XXI, localizado no sul do México, na noite de quinta-feira. Metade dos fugidos regressou mais tarde às instalações, mas cerca de 600 continuam desaparecidos, informa o Instituto Nacional de Migração, citado pelo The Guardian.

Segundo o Instituto, o centro recebe maioritariamente migrantes de Cuba, que terão sido os organizadores da fuga. Cidadãos do Haiti e de países da América Central também estão entre os desaparecidos do centro completamente lotado.