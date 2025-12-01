Sábado – Pense por si

Mundo

Justiça do Bangladesh considera ex-líder culpada de corrupção

Lusa 08:12
As mais lidas

Também a sobrinha de Hasina e deputada no Reino Unido, Tulip Siddiq, foi considerada culpada de corrupção.

A justiça do Bangladesh condenou esta segunda-feira a ex-primeira-ministra do Bangladesh Sheikh Hasina, que está exilada na Índia, culpada num caso de corrupção.

Sheikh Hasina foi acusada de crimes contra a humanidade
Sheikh Hasina foi acusada de crimes contra a humanidade AP

No mesmo caso, também a sobrinha de Hasina e deputada no Reino Unido, Tulip Siddiq, foi considerada culpada de corrupção.

Hasina era acusada em três casos de corrupção, juntamente com a irmã Sheikh Rehana e os filhos desta, entre os quais Tulip Siddiq.

Artigos Relacionados
Tópicos Corrupção Crime lei e justiça Bangladesh
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Justiça do Bangladesh considera ex-líder culpada de corrupção