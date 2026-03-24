Mais de 250 polícias reforçam proteção da comunidade judaica em Londres

Após terem sido incendiadas quatro ambulâncias de uma associação judaica de caridade.

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Mais de 250 polícias adicionais vão ser deslocados para proteger a comunidade judaica de Londres, após terem sido incendiadas quatro ambulâncias de uma associação judaica de caridade, anunciou segunda-feira o chefe da polícia da capital.

A carregar o vídeo ... Imagens aéreas mostram ambulâncias destruídas após possível ataque antissemita em Londres

Estes 264 agentes serão enviados imediatamente para junto das forças policiais locais já presentes e de "patrulhas suplementares armadas altamente visíveis", disse Mark Rowley, o chefe da Polícia Metropolitana, durante um jantar anual da ´Community Security Trust´, uma associação de caridade que regista os atos antissemitas no Reino Unido.

"O nosso objetivo é reduzir a ameaça, alcançar os perpetradores e prevenir outros ataques", declarou, ao apresentar uma série de medidas de segurança.

A polícia está a investigar o caso como um crime de ódio antissemita.

Os detetives estão a trabalhar para determinar se a reivindicação da responsabilidade de um grupo com alegadas ligações ao Irão é autêntica.

Apesar de ainda não ter sido considerado como um ato terrorista, agentes antiterrorismo assumiram a investigação.

Ninguém ficou ferido no ataque noturno, que partiu vidros nas casas mais próximas e deixou os veículos reduzidos a carcaças carbonizadas.

"Estamos a seguir todas as linhas da investigação, incluindo a reivindicação da responsabilidade por um grupo islâmico que reclamou a autoria de outros ataques na Europa e tem potenciais ligações ao Irão", disse Mark Rowley, chefe da London's Metropolitan Police.

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