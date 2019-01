O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, rejeitou o ultimato lançado por vários países europeus, que lhe deram oito dias para convocar eleições na Venezuela, declarando que o seu país não está "ligado" à Europa.

"Eles deveriam retirar este ultimato. Ninguém pode fazer-nos um ultimato", declarou Nicolás Maduro numa entrevista com o canal CNN Turk, citada pela agência France Presse.

Madrid, Paris, Berlim, Lisboa, Londres e Bruxelas exigiram no sábado que Maduro convoque eleições na Venezuela no prazo de oito dias, caso contrário estas capitais reconhecerão como "presidente interino" o líder do Parlamento venezuelano e presidente autoproclamado, Juan Guaidó.



"O Governo português, em linha com a posição da União Europeia, apela à realização na Venezuela de eleições presidenciais livres, transparentes e credíveis, de acordo com as práticas democráticas internacionalmente aceites e no respeito da Constituição da Venezuela", revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, num comunicado enviado às redações. "Caso a convocação das eleições nos termos referidos não seja anunciada nos próximos dias, e o mais tardar daqui a oito dias, o Governo português tenciona reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, nos termos previstos pela Constituição da Venezuela, com a incumbência de convocar as eleições", precisa a nota.