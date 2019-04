Luta entre adeptos do São Paulo e do Corinthians deixa seis feridos em estado grave

Onze membros das claques dos dois clubes foram detidos, e conduzidos à delegacia central da Polícia de São Paulo, que irá investigar o caso e apurar, nomeadamente, se os confrontos foram marcados pela internet.



As equipas de futebol do São Paulo e do Corinthians enfrentam-se hoje no estádio do Morumbi, na zona sul da capital paulista, no primeiro jogo da final do campeonato estadual.

Uma luta esta manhã entre adeptos das equipas de futebol do São Paulo e do Corinthians, no Brasil, deixou pelo menos 14 feridos, seis deles em estado grave, segundo a Globo, que cita fontes das polícias militar e civil.Quatro adeptos foram baleados, outros dois esfaqueados, e os restantes sofreram ferimentos ligeiros, ainda de acordo com as fontes policiais ao portal G1.