A Cambrydge Analytica terá a cedido a informação de 87 milhões de utilizadores do Facebook. Este número representa um aumento exponencial relativamente aos 50 milhões que se suspeitava inicialmente. A estimativa está a ser apresentada pelo Facebook.Este número vem expresso no último parágrafo de um texto escrito por Mike Schroepfer, o director do gabinete de tecnologia, publicado esta quarta-feira. O blog dá ainda algumas informações relativamente aos procedimentos que o Facebook irá adoptar de forma a proteger de forma mais eficiente a informação dos utilizadores."No total, acreditamos que a informação do Facebook de até 87 milhões de pessoas - principalmente nos EUA - pode ter sido partilhada de forma inapropriada com a Cambridge Analytica", escreveu Schroepfer no penúltimo parágrafo do seu texto.

A Cambridge Analytica é uma consultora que terá usado dados das contas de Facebook de milhões de utilizadores para conseguir criar campanhas de marketing que ajudassem Donald Trump a vencer as eleições norte-americanas. A empresa terá também tentado influenciar os eleitores britânicos a votarem a favor da saída do país da União Europeia.

Os dados a que a empresa teve acesso - números de telefone, mensagens privadas, chamadas, os dados sobre as amizades do Facebook, entre outros - não deviam estar disponibilizadas. O Facebook descobriu que a empresa teve acesso a estes dados no final de 2015, mas não revelou as suas descobertas aos utilizadores na altura, falando em público sobre o assunto apenas depois do jornal inglês The Guardian ter vindo a público com a história.O Facebook já veio a público, pela voz do seu fundador, o multimilionário Mark Zuckerberg, admitir que a empresa procedeu mal em ceder dados privados à outra empresa. No entanto, o criador da maior rede social do mundo deverá ainda apresentar-se no Congresso norte-americano nos finais de Abril de forma a responder pelas suas acções. Zuckerberg recusou-se a responder ao Congresso britânico.