Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrússia há 26 anos, gosta de ser visto como figura paternal, preocupada com o bem-estar dos seus. Afinal, até ganhou (cultivou?) a alcunha popular de batka, pai. É alguém que se interessa até com o bem-estar animal. Há um ano, quando visitou uma exploração estatal de vacas, exaltou-se. "Acham isto bem? Estão doidos? As vacas estão a defecar em cima umas das outras. Estão cobertas de merda. Quero os nomes dos responsáveis todos, vão rolar cabeças." E rolaram, até a do governador – a bem das vacas.Andrei Sannikov, ex-diplomata bielorrusso que chegou a ser detido após enfrentar Lukashenko nas eleições de 2010, disse recentemente ao The New York Times que toda a gente no país sabe que as eleições são aldrabadas e que o propósito das mesmas não é medir o que querem os eleitores, mas demonstrar que "até as vacas o adoram como líder".Mas já não, pela primeira vez. É certo que o resultado das últimas eleições, de 9 de agosto, foi de novo tão expressivo quanto previsível – "ganhou" por 80,2%, –, mas as manifestações que se seguiram, acompanhadas por repressão, mudaram a situação daquele a quem Condoleezza Rice, então secretária de Estado na administração de George W. Bush, batizou, em 2005, como "o último ditador no coração da Europa" – um termo que ficou para a posteridade.A escritora bielorrussa e prémio Nobel da literatura Svetlana Alexievich descreveu na Rádio Liberdade a repressão como uma "raiva desumana, quase satânica". E pediu-lhe que saia, "antes que seja tarde demais, antes que empurre o povo para um abismo, o abismo da guerra civil". Lukashenko ainda não saiu. Citou Emiliano Zapata para dizer que mais vale morrer de pé do que viver de joelhos: não pretende sair a bem.