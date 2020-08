Jacob Blake, alvejado sete vezes pela polícia dos EUA, foi algemado à cama de hospital

Jacob Blake, o afro-americano que foi atingido a tiro sete vezes pela polícia de Wisconsin, nos EUA esta semana, esteve algemado à cama do hospital onde está internado, apesar de, devido aos ferimentos, estar paralisado da cintura para baixo. A informação foi avançada pelo pai do jovem de 29 anos.





De acordo com declarações do seu advogado à CBS , Jacob já não estará algemado e um mandado para a sua detenção foi abandonado. Na manhã de segunda-feira, Blake era procurado por vários delitos e a polícia indicou que pessoas acusadas de crimes devem ser retidas, mesmo quando hospitalizadas. "A nossa política refere que todas as pessoas sob custódia fora de prisões devem ser retidas", disse o tenente Eric Klinkhammer à estação televisiva.

"Porque é me balearam tantas vezes?", perguntou ao pai quando acordou. Blake, residente em Kenosha, foi alvejado depois de uma ação policial que estaria a investigar uma denúncia de violência doméstica feita no início do ano. Quando os agentes chegaram, e depois de terem tentado usar um taser para deter o jovem, Blake dirigiu-se ao carro, onde dormiam os seus três filhos menores, com idades entre os três e oito anos. As crianças viram o pai ser atingido pela polícia, que disparou mal o suspeito abriu a porta do veículo. O filho mais velho de Blake fazia anos nesse preciso dia.

A família diz que a imagem de Jacob algemado à cama é arrasadora. "Porque é que meteram aquele metal frio no tornozelo do meu filho? Ele não se consegue mexer, levantar-se, mesmo que tentasse", lamenta o pai do jovem.

Na altura da detenção, o porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Kenosha explicou o porquê da decisão: "Jacob Blake tinha mandados de detenção por crimes cometidos antes do incidente que resultou no tiroteio. Qualquer pessoa nesta situação e com guarda no hospital seria tratada da mesma forma".

Os contornos da ação policial estão a ser investigados e os polícias envolvidos estão a ser ouvidos. O episódio motivou protestos em todo o país, com os manifestantes ao lado da família nas acusações de violência policial desmedida com motivações raciais. "Ele só queria proteger os filhos do perigo. O meu filho não teve os direitos de um ser humano", termina o pai do jovem atingido a tiro, afirmando que Jacob continua "a lutar pela vida". Dificilmente, segundo os médicos, o jovem voltará a andar.