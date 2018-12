Na segunda-feira, os corpos de duas turistas nórdicas foram encontrados com marcas de violência nos pescoços numa região montanhosa em Imlil, no sul de Marrocos. As duas queriam subir ao Monte Toubkal.

Louisa tinha 24 anos. Sonhava viajar pelo mundo e um dia chegar ao Ártico. Mas, numa viagem a Marrocos com uma amiga, alguém a matou. Na segunda-feira, os corpos de Louisa Vesterager Jespersen, dinamarquesa de 24 anos, e de Maren Ueland, norueguesa de 28, foram encontrados com marcas de violência nos pescoços numa região montanhosa em Imlil, no sul de Marrocos. As duas queriam subir ao Monte Toubkal.

O Ministério das Relações Exteriores marroquino informou que um suspeito tinha sido detido em Marraquexe, estando outros suspeitos a ser procurados. Esta quarta-feira, testemunhas citadas pelo Daily Mail garantem que três homens foram vistos a acampar perto das duas mulheres. "Agressões sexuais podem ter motivado o crime", disse uma testemunha.





De acordo com uma fonte, citada pelo Marocco World News, um dos corpos foi encontrado dentro da tenda onde as duas acampavam. O outro estava no exterior. Nenhum pertence das turistas terá sido roubado. A mesma fonte garante que três homens foram detidos, mas o governo de Marrocos não confirmou mais que uma detenção.

A vontade de viajar

"Sonho com aprender e experienciar o magnífico Ártico", disse a jovem num vídeo que criou para participar num concurso. Entre desportos radicais e aventuras, Louisa mostrava a sua verdadeira paixão: viajar.





O vídeo foi partilhado nas redes sociais há cerca de um ano.