Os corpos de Louisa, de 24 anos, e de Maren, de 28, foram encontrados na segunda-feira numa região montanhosa em Imlil. Uma terá sido decapitada.

O principal suspeito, detido na terça-feira, do assassínio das duas turistas escandinavas que foram encontradas mortas no sul de Marrocos está ligado a um grupo terrorista. Outros três suspeitos foram esta quinta-feira detidos pelas autoridades em Marraquexe, informou o Gabinete de Investigações Judiciais de Marrocos.

Na segunda-feira, os corpos de Louisa Vesterager Jespersen, dinamarquesa de 24 anos, e de Maren Ueland, norueguesa de 28, foram encontrados numa região montanhosa em Imlil, um dos pontos de partida mais utilizados para subir ao Monte Toubkal. Uma terá sido decapitada, de acordo com a AFP.





Apesar de não ter adiantado detalhes, o gabinete do procurador público de Rabat anunciou em comunicado que o primeiro detido tem ligações a um grupo terrorista. Os meios de comunicação locais aludiram ao Estado Islâmico.

"O radicalismo islâmico não está a ser excluído, devido ao perfil do suspeito detido e dos três homens procurados", disse fonte próxima à investigação.





Um alegado vídeo do assassínio de uma das mulheres terá sido partilhado nas redes sociais. As autoridades marroquinas estão a investigar a veracidade do vídeo.

"O vídeo e a investigação preliminar, de acordo com as autoridades marroquinas, indica que as mortes podem estar relacionadas com a organização terrorista Estado Islâmico", revelaram os serviços secretos dinamarqueses. "Isto é um caso inusual de um assassínio brutal de duas jovens mulheres completamente inocentes".