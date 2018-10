O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), declarou o seu apoio ao candidato às presidenciais brasileiras – cuja primeira volta ocorre já este domingo – Jair Bolsonaro. Questionado sobre o seu "posicionamento sobre a eleição para presidente", através de um directo no Facebook, o bispo afirmou: "Bolsonaro".

Após um fim-de-semana marcado por grandes manifestações contra o candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro recebeu mais um apoio. A IURD é uma das principais instituições religiosas no Brasil, com quase dois milhões de fiéis.

Já o Partido Republicano Brasileiro (PRB é o principal braço político da IURD, contando com uma bancada de 26 deputados federais, que estão na base da chamada "bancada evangélica". Oficialmente, o PRB faz parte da coligação que apoia a candidatura de Geraldo Alckmin, mas enquanto se torna mais evidente que Alckmin tem poucas hipóteses de disputar a segunda volta – a 28 de Outubro –, o partido começa a seguir outras abordagens.

Nas últimas eleições, o apoio do líder da IURD foi para Dilma Rousseff, candidata pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Caso ocorra uma segunda volta disputada entre Bolsonaro e Fernando Haddad, candidato do PT, o PRB deverá manifestar-se apoiante da extrema-direita, explica o Estado de São Paulo. Já a IURD, apesar de se manter oficialmente neutra, incentiva "todos os cristãos, de todas as denominações, a escolherem candidatos comprometidos com os valores da família e da fé", refere o mesmo jornal.