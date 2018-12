Em 2018, Seul e Pyongyang deram passos sem precedentes em direcção à paz. Duas cimeiras, em Abril e Setembro, reuniões de famílias separadas pela guerra, uma candidatura conjunta aos Jogos Olímpicos e um plano, que já deu o primeiro passo, para restabelecer as ligações ferroviárias entre o Norte e o Sul.



O tratado de paz, exigido pelo líder norte-coreano para dar início à desnuclearização, continua a depender da decisão dos Estados Unidos, país do qual Pyongyang espera também "medidas proporcionais" para avançar com o processo.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, comprometeu-se com encontros "frequentes" em 2019 com o governo da Coreia do Sul para debater a desnuclearização da península.Numa rara carta enviada a Seul, Kim diz que pretende alcançar a paz entre os dois países e diz pretender "reunir frequentemente com o senhor Moon em 2019" - o senhor Moon é o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.O líder norte-coreano encontrou-se três vezes com Moon neste ano: duas vezes em Panmunjeon, na fronteira entre os dois países, e uma vez em Pyongyang, a capital norte-coreana. Na carta, Kim lamenta não ter podido visitar a capital sul-coreana em 2018 e "manifesta o desejo de visitar Seul para falar sobre o futuro".Os dois países que formam a Península da Coreia estão, oficialmente, em guerra, já que o conflito travado entre 1950 e 1953) terminou com um cessar-fogo e não com um tratado de paz.