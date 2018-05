Foi esta sexta-feira iniciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil um julgamento electrónico de um recurso que pode libertar Lula da Silva. O ex-presidente brasileiro está a cumprir uma pena de prisão desde dia 7 de Abril.

O julgamento começou após o instrutor do processo, o juiz Edson Fachin, ter apresentado o seu voto e iniciado a apreciação do recurso da defesa de Lula. Segundo o jornal brasileiro Globo, os outros quatro juízes têm até dia 10 de Maio para apresentarem a sua decisão electronicamente.

Depois dessa data, o resultado do julgamento será publicado sem a obrigatoriedade da presença dos magistrados. Segundo o recurso apresentado pelos advogados de defesa do antigo presidente do Brasil, a prisão, ordenada por Sérgio Moro, não poderia ter sido consumada porque os advogados ainda não tinham esgotado todos os recursos possíveis.

Apesar de a prisão de Lula ter sido decretada a 5 de Abril, o antigo presidente só se entregou às autoridades passados dois dias.



Caso o recurso seja aceite, os juízes irão determinar se o decreto de prisão contra Lula é infundado e se o juiz Sérgio Moro errou ao autorizar a execução da sentença quando ainda existiam recursos pendentes.





Lula está a cumprir uma sentença de 12 anos e um mês de prisão numa cela especial na sede da Polícia Federal na cidade de Curitiba, após ter sido condenado em duas instâncias pela alegada prática dos crimes de branqueamento de capitais e corrupção passiva.