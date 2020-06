Juiz rejeita pedido de Trump para impedir publicação de livro polémico de Bolton

Um juiz dos Estados Unidos negou à administração de Trump o seu pedido de impedir a publicação do livro de John Bolton, antigo conselheiro de segurança do presidente dos Estados Unidos.

"Enquanto a conduta unilateral de Bolton faz surgir preocupações graves de segurança nacional, o governo não estabeleceu que uma injunção seja um remédio apropriado", decidiu o juiz Royce Lamberth.





"A Finlândia não é um satélite da Rússia?": As gaffes de Trump no livro de Bolton Um novo livro sobre os bastidores da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos tem lançamento marcado para a próxima semana e o seu conteúdo promete abalar a Casa Branca. John Bolton, antigo conselheiro de segurança nacional, alega que Trump terá pedido a ajuda do presidente chinês, Xi Jinping, para ser reeleito como presidente dos EUA em 2020.



A administração procurou uma ordem temporária de afastamento e uma injunção preliminar, contra a publicação de The Room Where It Happened: A White House Memoir, indicando que continha informação secreta e ameaçava a segurança nacional.



O livro, cuja publicação está prevista para terça-feira (23), já foi enviado aos jornalistas.



"Bolton jogou com a segurança nacional dos Estados Unidos. Ele expôs este país ao mal e a ele próprio a riscos civis (e potencialmente criminais)", escreveu o juiz.

Mas ele disse que uma injunção chegaria demasiado tarde para o travar. "Com centenas de milhares de cópias em todo o mundo - muitas em redações - o mal já está feito", disse Lamberth.

No livro, Bolton descreve Trump a implorar ao presidente chinês Xi Jinping por ajuda para ganhar a reeleição em 2020, e detalhou alegadas incorreções que não foram tratadas no julgamento de impeachment.



Trump demitiu Bolton em setembro de 2019, 17 meses depois de este ter servido como conselheiro de segurança nacional.