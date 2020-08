A carregar o vídeo ...

Um polícia australiano foi filmado a realizar uma detenção de uma jovem de 21 anos com recurso à força, depois da mulher ter sido apanhada sem máscara na rua e não apresentar identificação às autoridades. As imagens foram filmadas na rua, em Melbourne, Austrália. No vídeo é possível ver o polícia a apertar o pescoço da jovem até a conseguir imobilizar no chão.Durante a detenção a mulher tenta resistir e acaba por se agarrar ao colarinho do agente, obrigando o polícia a usar a força e a apertar o pescoço da jovem. "Ele está a sufocar-me", grita a jovem durante a detenção. O vídeo foi filmado por um homem que se identificou como namorado da detida. Durante a ação policial, o homem diz que a jovem tem uma razão médica para não utilizar máscara, no entanto, acabou detida por resistir à polícia.A jovem foi presa e mais tarde libertada sob fiança. Escapou à multa pois apresentou uma justificação médica para não utilizar máscara.Na Austrália, os residentes em Melbourne e Mitchell Shire, desde o dia 19 de julho, são obrigados a utilizar máscara na rua para evitar a propagação da Covid-19.