102 dias depois, Nova Zelândia regista casos de transmissão comunitária da Covid-19

A Nova Zelândia registou os seus primeiros casos de transmissão comunitária de Covid-19 , 102 dias depois da última deteção. A maior cidade do país, Auckland, foi colocada em confinamento para evitar outro surto.Foram detetados quatro casos de Covid-19 numa casa cuja fonte é desconhecida, e está a ser realizado o rastreamento de contactos para evitar a propagação do novo coronavírus, anunciou a primeira-ministra Jacinda Ardern. Entre os infetados, encontra-se uma pessoa na casa dos 50 anos. Nenhum membro da família tem histórico de viagens internacionais."Juntos, vencemos o vírus antes. Podemos fazê-lo de novo", afirmou Ardern, em conferência de imprensa, citada pela agência Bloomberg.Segundo a Reuters,também um lar em Christchurch foi trancado depois de os seus residentes demonstrarem sintomas de doença respiratória. O lar Village Palms informou os familiares dos idosos esta terça-feira.A partir da meia-noite, Auckland vai ficar no nível 3 de Alerta Covid, o que significa que as pessoas se devem manter em casa se possível e evitar o contacto com outras. As medidas vão impor-se durante três dias. O resto do país fica em nível 2, o que inclui as medidas de distanciamento social e limites no tamanho dos ajuntamentos.