Mulheres matam filho de nove anos por não quererem um rapaz

Um casal de mulheres matou o filho de nove anos com 12 facadas enquanto a criança dormia, por não suportar não ter tido uma menina e por, alegadamente, este causar problemas entre o casal, informa o El País.

Como queriam ter uma filha, as brasileiras vestiam frequentemente o menor de menina, ao que a criança resistia. No ano passado, o casal amputou o pénis do rapaz.