Jornalista sequestrado e assassinado por grupo terrorista

Ahmed Rilwan Abdulla, um jornalista das Maldivas, desaparecido desde 2014, foi assassinado por uma célula do grupo terrorista da al-Qaeda. O jornalista foi raptado à porta de sua casa, na ilha de Hulhumale, sendo levado para um barco em alto-mar, onde terá sido assassinado.



Segundo vários jornalistas locais e grupos de defesa dos direitos humanos, as críticas de Rilwan ao governo e ao islamismo radical fizeram dele um alvo de grupos extremistas, levando à sua morte. Durante anos, o governo das Maldivas negou existirem radicais islâmicos no território.



"Rilwan foi assassinado por islâmicos radicais associados a grupos jihadistas estrangeiros que o ameaçaram em várias ocasiões", disse Husnu Suood, chefe da Comissão Presidencial de Investigação de Assassinatos e Desaparecimentos Forçados este domingo. Suood afirma que Rilwan era visto como uma ameaça ao recrutamento de combatentes nas Maldivas por grupos militantes vinculados à guerra civil da Síria.