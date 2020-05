Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique, afirmou este domingo que as forças governamentais se tinham envolvido em confrontos contra insurgentes depois de eles atacarem a vila de Macomia, numa região rica em combustíveis, no norte do país.Foi a primeira vez que o presidente moçambicano reconheceu o ataque à vila, que surge depois de uma insurgência dos jihadistas na província de Cabo Delgado que começou em 2017, e se tem acentuado nos últimos meses.Macomia fica a 230 quilómetros de Pemba, a capital da província de Cabo Delgado. Desde o início do ano, milícias com ligações suspeitas ao grupo terrorista Estado Islâmico aumentaram os ataques, tendo controlado brevemente a vila de importância estratégica Mocimboa da Praia.Em Macomia, o ataque ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia 28, e dele resultou a destruição de infraestruturas e casas, regista a Reuters. Os residentes fugiram."As últimas batalhas travadas pelas Forças de Defesa e Segurança foram enormes, foram muito produtivas", considerou Nyusi, na rádio Moçambique e no canal público TVM. "Temos informação em como os grupos principais desta força foram mortos", disse o presidente, referindo-se aos jihadistas.O bispo de Pemba, Luiz Fernando Lisboa, relatou que centenas de pessoas chegaram à cidade vindas de Macomia nos últimos dias. Cerca de 200 mil pessoas fugiram de Macomia para escapar à violência, de acordo com o bispo.