ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de maio de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 27 de maio de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Nuno Rogeiro, que é colunista da, estuda há mais de duas décadas movimentos jihadistas como o que tem aterrorizado Cabo Delgado, no Nordeste de Moçambique. Esse é o tema do seu novo livro, O Cabo do Medo - o Daesh em Moçambique, lançado pela D. Quixote no início de junho.Os novos talentos.Esses recrutadores parecem muito agentes artísticos que estão à procura de novos talentos. Eles sabem quem é mais influenciável. Moçambique era o terreno favorável. Cabo Delgado, apesar de ser uma região paupérrima, é rica em recursos naturais.Leia a entrevista sobre o estado atual de Moçambique e o seu futuro na