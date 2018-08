Polícia evacua terminal 1 do aeroporto de Frankfurt por motivos de segurança

A polícia alemã decidiu evacuar parte do aeroporto de Frankfurt depois de um alerta de segurança. Segundo o Bild, que cita um porta-voz das autoridades, a decisão foi tomada depois de uma pessoa não autorizada ter passado pela área de segurança e ter desaparecido. A pessoa ia acompanhada por uma criança. "Continuamos à procura deles", referiu a mesma fonte.



No Twitter, a polícia federal anunciou que tinha parado os embarques no terminal 1 e mandara evacuar parte da mesma zona.





?? Bearking News ??

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt #airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae