Jacob Blake : “Dói respirar, dói dormir, dói comer”

O afro-americano Jacob Blake, baleado sete vezes nas costas à queima-roupa por um agente da polícia nos EUA, veio a público pela primeira vez após o ataque a 23 de agosto. Num curto vídeo, o jovem de 29 anos descreveu as dores a respirar e a comer após os disparos que o deixaram paralisado da cintura para baixo.

"Tenho pontos nas costas, no estômago", começou por dizer no vídeo partilhado pelo seu advogado, Ben Crump, este sábado. "Dói-me a respirar, dói-me a dormir, dói virar-me de um lado para o outro, dói comer."





#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj