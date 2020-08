EUA. Revelado o nome do polícia que disparou contra Jacob Blake

As imagens começaram a circular no domingo, quando Jacob Blake, um afro-americano de 29 anos, foi baleado sete vezes nas costas por um agente da polícia de Kenosha, no Wisconsin. Seguiram-se quatro noites de distúrbios e protestos nos Estados Unidos. Esta quinta-feira, a polícia local revelou a identidade do autor dos disparos: Rusten Sheskey, há sete anos a trabalhar naquele departamento.





disparou. O depoimento das autoridades não esclarece, contudo, se a faca, recuperada no interior do carro, estava nas mãos de Jacob Blake quando foi baleado.



Tanto Sheskey como os outros agentes envolvidos estão agora em licença administrativa e a colaborar com as autoridades para apurar as circunstâncias deste incidente, refere ainda o relatório.







Segundo o Departamento de Justiça do estado norte-americano de Wisconsin, em comunicado citado pelo Guardian, Blaketeria uma faca "na sua posse" quando o agenteChamados ao local devido a uma queixa de violência doméstica, dois agentes policiais brancos com armas em punho seguem Jacob Blake enquanto contorna um veículo. Encaminhado para o interior, o homem abre a porta e tenta entrar dentro do carro. É nessa altura que Rusten Sheskey lhe puxa a camisa e dispara vários tiros nas costas.O vídeo foi captado por um telemóvel e divulgado através das redes sociais e pelos meios de comunicação norte-americanos.

O advogado de direitos civis Ben Crump afirmou que os três filhos de Blake estavam no interior do veículo quando a polícia disparou.



Após Jacob Blake ser hospitalizado no domingo em estado grave, o seu pai garantiu que ficou paralisado da cintura para baixo depois de ter sido alvejado "oito vezes" pelas costas no dia do oitavo aniversário do seu filho.



"O que justifica tantos tiros", questionou o pai citado pelo Chicago Times. "O que justifica fazer isso em frente dos meus netos", perguntou ainda o homem.



Horas depois do incidente, manifestantes protestaram durante a noite em Kenosha e foram registados confrontos com as forças de segurança. As autoridades locais decidiram, então, decretar o recolher obrigatório.



Na quarta-feira, um jovem de 17 anos foi detido e acusado de homicídio em relação com a morte de duas pessoas durante o terceiro dia de protestos contra a violência policial na cidade de Kenosha. O incidente foi captado em vídeo e despertou novos protestos quanto ao racismo nos Estados Unidos e ao uso de força por parte das autoridades de segurança no país.