Dentro da mente do homicida confesso de Maëlys de Araujo

Esta sexta-feira, será conhecido o veredicto de Nordahl Lelandais, o homicida confesso da menina lusodescendente Maëlys de Araujo. A criança de oito anos foi morta em agosto de 2017, quando desapareceu de uma festa de casamento da família. Dias depois, Nordahl Lelandais, antigo militar de 38 anos, foi detido pelo sequestro da criança. Só em 2018 é que revelaria o paradeiro do corpo.



A autópsia à menina revelou vários golpes fatais na cabeça e durante o julgamento, Nordahl Lelandais confessou que foram dados com a intenção de matar. Depois do desaparecimento de Maëlys de Araujo, o homicida confesso começou a ser investigado por outros crimes. Encontra-se agora a cumprir pena pelo homicídio de Arthur Noyer, um jovem de 23 anos morto em abril de 2017. Foi condenado a 20 anos de prisão. Agora, o Ministério Público francês pediu uma pena de 22 anos pelo homicídio de Maëlys de Araujo e pelos abusos sexuais a que Nordahl Lelandais sujeitou duas primas, de quatro e seis anos de idade à altura dos crimes.



Durante o julgamento, vários peritos traçaram o perfil psicológico de Nordahl Lelandais, que continua a ser investigado por vários crimes e desaparecimentos não resolvidos que ocorreram nos sítios onde viveu. Desde 2008 que era conhecido das autoridades, mas só por crimes menores.