As chamas na Califórnia, junto à cidade de Redding, já mataram 2 bombeiros e 4 civis, dos quais duas crianças. Os fogos começaram a 23 de Julho. Este já é o sétimo fogo mais destrutivo no estado da Califórnia. Os bombeiros esperam que com a vinda de ventos mais calmos consigam controlar as chamas.

Desde que este fogo começou, já arderam 800 casas e outros 300 edifícios na cidade de Redding e localidades adjacentes. Na segunda-feira, dia 30 de Julho, segundo a Reuters, os bombeiros conseguiram travar cerca de 23% do perímetro do fogo, devido aos ventos terem acalmado. Espera-se que os ventos menos fortes continuem nos próximos dois dias.

Bairros inteiros foram evacuados, numa operação de fuga das pessoas pela sua vida. Na segunda-feira, as autoridades começaram a deixar as pessoas voltarem a casa.

Por causa da vegetação seca, temperaturas altas e ventos fortes, o incêndio em Redding é o maior dos 17 activos no estado da Califórnia. Os incêndios neste estado já queimaram 410 mil hectares desde Janeiro, o que se traduz no maior acumulado num ano até ao final de Julho na última década.