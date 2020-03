Itália regista 919 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. É um recorde diário

Em 24 horas, morreram 919 pessoas em Itália devido ao novo coronavírus . Neste anúncio, as autoridades italianas incluíram ainda mais 50 pessoas que não entraram nas contas de ontem, falando em 969 mortos. O número total chegou aos 9.134, segundo a Agência de Proteção Civil do país. É um recorde diário.O maior número de mortes tinha-se verificado a 21 de março, quando 793 pessoas morreram em 24 horas.Mais 589 pessoas ficaram curadas.O número total de casos confirmados subiu para 86.498. O total de Itália supera o da China, onde a epidemia teve origem no início de 2020.Esta sexta-feira, as autoridades italianas incluíram no número total de mortos as 50 pessoas que tinham morrido em Piemonte, e que não foram incluídas na contagem relativa às 24 horas decorridas entre 25 e 26 de março.Tal quer dizer que o número de mortos de 26 de março era 712 e não 662.