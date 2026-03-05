Itália pondera enviar baterias anti-aéreas para ajudar países do golfo Pérsico

Primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, considera que aquela região do Médio Oriente é economicamente "vital".

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, declarou hoje estar em ponderação o envio de baterias antiaéreas para ajudar vários países do golfo Pérsico, entretanto visados por retaliações iranianas aos ataques conjuntos israelo-americanos.



Giorgia Meloni disse ponderar envio de baterias anti-aéreas para ajudar países do golfo Pérsico AP Photo/Amanuel Sileshi

"A Itália, assim como o Reino Unido, a França e a Alemanha, pretende enviar ajuda aos países do Golfo. Estamos a falar claramente de defesa, defesa aérea, não apenas porque são países amigos, mas também porque dezenas de milhares de italianos vivem na região, além de aproximadamente dois mil militares que precisamos proteger", declarou à rádio RTL 102.5.

Meloni acrescentou que aquela região do Médio Oriente é economicamente "vital".

Este é o sexto dia da nova guerra que eliminou o ‘líder supremo’ iraniano, ‘ayatollah’ Ali Khamenei, de 86 anos e no poder desde 1989.

Desde sábado, pelo menos 1.114 civis foram mortos no Irão, segundo dados da Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA), uma organização não-governamental sediada nos EUA.

Destes, a agência afirma que pelo menos 181 eram crianças. A HRANA indica ainda que está a analisar quase 900 mortes adicionais relatadas.

Os contra-ataques do Irão causaram a morte de seis soldados norte-americanos no Kuwait, onde também morreram dois outros militares e uma criança, bem como a morte de dez israelitas durante as primeiras vagas, além de outra vítima mortal no Bahrein.

