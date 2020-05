Itália: Número de novos casos é o mais baixo desde 4 de março

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 179 mortes em Itália devido à Covid-19. Trata-se de um aumento ligeiro quanto às 165 contabilizadas no dia anterior. Registam-se ainda mais 744 novos casos, uma diminuição quanto aos 802 contados no domingo.





É o número mais baixo de novos casos anunciados desde 4 de março.O número de mortes fixa-se hoje nos 30.739. É o terceiro mais alto, depois do dos Estados Unidos e Reino Unido.Ao todo, estão confirmados 219.814 casos. Trata-se do quinto maior valor atrás dos EUA, Espanha, Reino Unido e Rússia.Os contagiados ativos são 82.488, não 83.324 como no dia anterior.Nos cuidados intensivos, mantêm-se 999 pessoas. São menos 28 que no domingo. Há ainda 106.587 recuperados.