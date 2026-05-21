Irão: Trump afirma que negociações com Teerão estão "por um fio"

"Veremos o que acontece. Ou chegamos a um acordo ou tomaremos medidas um pouco mais drásticas. Mas espero que isso não aconteça", disse na quarta-feira o dirigente norte-americano aos jornalistas.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as negociações com Teerão estão "por um fio", divididas entre um acordo para pôr fim à guerra e a retoma dos ataques contra o Irão.



Donald Trump, presidente dos EUA AP

Desde que anunciou na segunda-feira que iria suspender novos ataques para dar tempo às negociações, Donald Trump tem enviado sinais contraditórios, oscilando entre o otimismo e ameaças de retomar as hostilidades.

"Veremos o que acontece. Ou chegamos a um acordo ou tomaremos medidas um pouco mais drásticas. Mas espero que isso não aconteça", disse na quarta-feira o dirigente norte-americano aos jornalistas na Base Aérea de Andrews, em Maryland.

"Estamos por um fio, acreditem. Se não obtivermos as respostas certas, as coisas podem mudar muito rapidamente. Estamos todos prontos para agir. Precisamos de obter as respostas certas. Elas precisam de ser totalmente, a 100%, satisfatórias", notou.

Trump acrescentou que um acordo com o Irão pouparia "muito tempo, energia e vidas", estimando que poderia ser concluído "muito rapidamente, ou em poucos dias".

O Presidente norte-americano indicou esta semana que estava a uma hora de ordenar o reinício dos ataques contra o Irão, mas adiou a agressão planeada para terça-feira a pedido de países do Golfo.