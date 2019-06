Irão: Jovem detida com violência por brincar com pistolas de água

1-I've interviewed one of the girls (with English subtitles-Part 1) who was at the scene of this horrific incident. She told me about how it all started. Everyone was taken aback by the violence of the police. She said they were merely cooling each other off in the summer's heat. pic.twitter.com/NKaoeIuVXr — Masih Alinejad ? (@AlinejadMasih) 25 de junho de 2019

Nas imagens que se tornaram públicas é possível ver um homem, alegadamente um polícia à paisana, a agarrar uma jovem e a forçá-la a entrar dentro de um carro da polícia. Apesar dos gritos da jovem, depois de o homem a conseguir pôr dentro do carro desfere-lhe um murro. "Grava, grava", grita uma mulher, segundo o jornal espanhol, enquanto outra pede ao polícia que solte a jovem.O vídeo, que terá sido gravado por uma amiga da rapariga detida, foi partilhado na terça-feira pela jornalista e ativista Masih Alinejad, a quem a jovem que filmou relatou a sua versão do sucedido. "Vários amigos combinámos ver-nos. Estávamos a molhar-nos com pistolas de água, um jogo inocente que não magoa ninguém e ajuda a lidar com o calor do verão", contou a rapariga a Alinejad. Quando a polícia chegou, "a maioria dos outros rapazes conseguiram fugir, ficámos só nós as três. A minha amiga, a que se vê nas imagens, foi agredida com força e reagiu. Foi um sentimento terrível ver a polícia a bater numa rapariga inocente de 15 anos. Nem sequer tinha o véu mal posto. Mas caiu-lhe quando a polícia começou a arrastá-la. Chorava e gritava, mas ninguém veio ajudá-la. Toda a gente tinha medo", explicou a iraniana.Nos últimos verões, tornou-se popular entre os jovens iranianos brincar com água. Raparigas e rapazes reúnem-se nos parque das cidades para se molharem uns aos outros. Para os mais consevadores, explica o jornal, este jogo é um "divertimento obsceno", porque além de juntar ambos os sexos ainda molham as roupas que levam vestidas. Inclusive, às raparigas cai-lhes muitas vezes o véu islâmico que todas as mulheres têm obrigatoriamente que tapar o cabelo.

Em comunicado, a polícia explicou ter recebido uma chamada a avisar que "um grupo de jovens se encontrava numa situação inadequada que violava as normas" num parque do bairro de Tehranpars. Vários agentes dirigiram-se ao local e, de acordo com a sua versão, os jovens negaram-se a ir embora, oferecendo resistência. "Três homens e duas mulheres jovens foram detidos por não obedecer às ordens da polícia, violar as normas, enfrentar os agentes e tirar o véu", lê-se no comunicado.



Apesar de não se saber quem são os outros quatro detidos, sabe-se que a jovem que surge no vídeo foi libertada depois de os seus pais e irmão se terem dirigido à esquadra, prometendo que a rapariga se iria "comportar no futuro".



Muitos cidadãos iranianos, revoltados com o sucedido, utilizaram as redes sociais para expressar a revolta.