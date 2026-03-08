Ataques com drones a mercados no Sudão causam pelo menos 33 mortos

Segundo um médico do hospital de Abu Zabad, dois drones atingiram no sábado os mercados de Abu Zabad e Wad Banda.

Ataques com drones a mercados nas regiões sudanesas de Kordofan e Darfur causaram pelo menos 33 mortos e dezenas de feridos, num contexto de intensos combates entre o Exército e forças paramilitares, dissseram este domingo fontes locais.



Mercado no Sudão atingido por ataque com drones, 33 mortos AP Photo/Sam Mednick, File

Segundo um médico do hospital de Abu Zabad, dois drones atingiram no sábado os mercados de Abu Zabad e Wad Banda, no estado do Kordofan Ocidental, no sudoeste do país.

O médico informou que os ataques provocaram 33 mortos e 59 feridos, dos quais 30 permanecem hospitalizados.

Um residente de Abu Zabad, identificado como Hamad Abdullah, disse ter participado no enterro de 20 vítimas após o que descreveu como um ataque de drone do exército ao mercado local.

Uma fonte militar rejeitou as acusações, assegurando que "as Forças Armadas não bombardeiam zonas civis".

"É uma mentira sem fundamento. Apenas atacamos os rebeldes, o seu equipamento e os seus depósitos de armas", acrescentou a mesma fonte militar.

Na região vizinha de Darfur, um outro ataque com drone atingiu hoje a zona de venda de combustível do mercado de El-Daien, capital do Darfur Oriental, segundo duas testemunhas.

As Forças de Apoio Rápido, movimento paramilitar, acusaram o Exército sudanês de realizar dois ataques com drones na cidade, num comunicado divulgado na rede social Telegram.

O conflito no Sudão opõe o exército às forças paramilitares desde 2023 e já provocou dezenas de milhares de mortos e mais de 11 milhões de deslocados.

Segundo a Organização das Nações Unidas, a guerra desencadeou a pior crise humanitária do mundo.