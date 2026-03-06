Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 19:14

«Israel não se preocupa muito com estabilidade dentro do irão caso regime caia»

O advogado Pedro Proença, o analista político Eduardo Batista Correia e o jornalista da revista Sábado Bruno Faria Lopes estiveram esta sexta-feira no NOW e falaram sobre a tensão que se vive no Médio Oriente, na sequência do ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irão a 28 de fevereiro, com o objetivo, segundo Donald Trump, de "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)