Incentivou o namorado a suicidar-se e agora está a ser acusada de homicídio

Uma jovem está a ser acusada do homicídio involuntário do namorado que se suicidou depois de meses de abuso psicológico, verbal e físico. Para a acusação, Inyoung You, de 21 anos, tinha "completo e total controlo" sobre Alexander Urtula, um jovem de 22 anos, com quem teve uma relação de ano e meio.

A 20 de maio deste ano, dia da cerimónia de conclusão da licenciatura em Biologia de Alexander no Boston College, onde ambos estudavam, You seguiu o namorado até um parque de estacionamento onde, segundo as autoridades, presenciou o momento em que o jovem se atirou do último andar do edifício para a morte.

Segundo os procuradores do Condado de Suffolk, no estado de Nova Iorque, You usava mensagens e ameaças de automutilação para manipular Urtula. "Muitas das mensagens demonstravam uma dinâmica de poder na relação, na qual You fazia ameaças e exigências com a plena consciência de que tinha total e completo controlo sobre Urtula, tanto mentalmente como emocionalmente", afirmou Rachel Rollins, procuradora do caso.

Apenas nos dois meses antes do suicídio de Urtula, foram trocadas 75 mil mensagens entre o casal – com quase dois terços a virem de You, o que a acusação considerou serem "antecedentes de constantes abusos".

Nessas mensagens, You encorajava o namorado a matar-se centenas, senão milhares, de vezes, com frases como "vai morrer" e dizendo que a sua família e o mundo estariam melhor sem ele. Os abusos por parte da namorada estavam também relatados no diário escrito pelo jovem e eram conhecidos dos seus colegas e família, indicou a acusação.

Depois da morte do namorado, You voltou à Coreia do Sul, de onde originária, mas as autoridades esperam que volte voluntariamente, sem ser necessário recorrer à sua extradição.