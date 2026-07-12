Incêndio num bar em Banguecoque faz pelo menos 27 mortos

Ainda estão a ser investigadas as causas que estiveram na origem do incêndio num espaço noturno tailandês.

Um incêndio num bar na zona norte de Banguecoque, a capital da Tailândia, fez pelo menos 27 mortos, anunciaram este domingo as autoridades, que ainda estão a investigar as causas.



Bombeiros demoraram cerca de meia hora a controlar o incêndio Sakchai Lalit/AP

De acordo com a agência norte-americana de notícias Associated Press (AP), o incêndio foi comunicado às autoridades por volta da meia-noite (18:00 em Lisboa), e as imagens partilhadas nas redes sociais mostram um enorme incêndio a alastrar pela porta da frente do bar, enquanto as pessoas tentavam fugir, com uma espessa nuvem de fumo negro a elevar-se para o céu.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, disse aos jornalistas no local que 27 pessoas morreram e várias foram levadas para o hospital, acrescentando que a causa do incêndio continua a ser investigada. Os bombeiros demoraram cerca de meia hora a controlar o incêndio, segundo as autoridades.

A Tailândia já viveu tragédias semelhantes no passado. Em 2022, 14 pessoas morreram num incêndio num bar na parte oriental da cidade, e em janeiro de 2009 mais de 200 pessoas ficaram feridas e 66 morreram num incêndio durante a celebração da passagem de ano, na discoteca Santika, também em Banguecoque, aparentemente provocado por fogo de artifício no interior do local.