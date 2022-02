Pelo menos 10 pessoas estão desaparecidas e duas ficaram presas na garagem do transatlântico e esperam por helicóptero para serem resgatadas.

Incêndio em transatlântico no mar Jónico, 237 passageiros a salvo

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num transatlântico no mar Jónico com 237 passageiros e 51 tripulantes a bordo, na travessia entre o porto de Igoumenitsa, na Grécia, e Brindisi, em Itália. Duas pessoas ficaram retidas na garagem da embarcação em chamas, com a comunicação social grega a avançar que pelo menos 10 pessoas continuam desaparecidas.





"Fomos acordados por volta das 4h20. Dentro de uma hora deixámos o navio, fomos salvos pela tripulação que agiu rápido", avançou um dos passageiros à Skai TV, citada pela Reuters.De acordo com a informação inicial, não há registo até ao momento de vítimas. Uma pessoa terá reportado problemas de respiração, tendo sido transportada para um hospital.

"Duas pessoas ficaram presas na garagem e esforços estão a ser feitos para os levar para o convés", indicou um guarda costeiro, referindo que um helicóptero espera para os levar.

Os passageiros do transatlântico Euroferry Olympia estão a ser transferidos para barcos salva-vidas e transportados para a ilha grega de Corfu, de acordo com a guarda costeira grega, que iniciou uma operação de salvamento.

"O capitão do Euroferry Olympia pediu aos passageiros que abandonassem o navio" e os barcos patrulha e rebocadores da guarda costeira grega foram enviados para o local, acrescentou.

O acidente teve lugar esta madrugada ao largo da costa norte da ilha grega de Corfu, entre a Grécia e a Albânia.

A causa do incêndio ainda não é conhecida e foi lançada uma investigação, disse a guarda costeira grega.