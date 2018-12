Negócio foi criado por Takanobu Nishimoto, em Tóquio. Por apenas 7,76 euros pode contratar um homem de meia-idade por uma hora que se disponibiliza a ouvir e fazer tarefas.

O negócio foi criado por Takanobu Nishimoto, um antigo consultor de moda que, aos 50 anos, decidiu criar uma empresa sua. Daí nasceu o serviço Ossan Rental, em 2012, em Tóquio. "Ossan" é um termo coloquial para "tio", ou "homem de meia-idade" e "rental" é "aluguer". Portanto, o nome do negócio é, em tradução livre, "Alugue um homem de meia-idade".



No Japão, os homens de meia-idade costumam ser gozados por corresponderem, na sua maioria, a um estereótipo: entradas no cabelo, "barriga de cerveja" e hábitos pouco higiénicos. Nishimoto quis acabar com este estereótipo, como contou ao Business Insider.



Os clientes mais assíduos deste negócio são mulheres entre os 20 e os 50 anos, confessou o mentor do projecto, explicando que as necessidades de cada um vão variando. Alguns procuram carinho e conforto, enquanto outros querem companhia para ir a concertos ou apenas passear.



O processo de recrutamento para ser um Ossan é moroso, explica o presidente da empresa, que investiga o registo criminal de cada um dos candidatos e tem uma lista extensa de características que os mesmos devem ter. E há uma regra de ouro: nenhum dos Ossan pode tocar em nenhum dos clientes, para evitar qualquer tipo de relação física.



O site recebe cerca de 900 marcações por mês, com os homens de meia-idade mais populares a conseguirem entre 50 e 60 marcações. No final podem conseguir até cerca de 850 euros. Ao todo, já conseguiu cerca de 80 Ossans para trabalharem.