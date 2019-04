A percentagem de doentes curados é de 94%, havendo a registar duas mortes.



Uma campanha de vacinação contra a cólera arrancou na quarta-feira no centro de Moçambique e prevê abranger 884 mil pessoas com uma vacina oral que tem uma eficácia superior a 80%, anunciou o Governo moçambicano.



Em Moçambique, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a passagem do ciclone Idai terá afetado 1,4 milhões de pessoas, provocando pelo menos 598 mortos e 1.641 feridos.

As autoridades moçambicanas registaram esta quinta-feira 353 novos casos de cólera no centro do país, elevando para 2.094 o registo de pessoas que já foram infetadas no surto que se seguiu ao ciclone Idai.O número de novos casos tinha abrandado na quarta-feira, mas hoje voltou a crescer.