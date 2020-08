Humanos em Marte e “voltar ao normal”: O que promete Trump num próximo mandato?

O presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou este domingo os compromissos para um segundo mandato na Casa Branca. Uma lista com 50 pontos que pretende construir um país sobre as "incríveis conquistas" alcançadas durante um primeiro termo no cargo que incluem promessas como uma colónia humana na Lua, a primeira missão tripulada a Marte e um capítulo exclusivamente dedicado à China.

O plano para os próximos quatro anos inclui ainda um "voltar ao normal" em 2021 e a disponibilização de uma vacina contra a Covid-19 até ao final deste ano. Relativamente ao novo coronavírus, o presidente norte-americano promete ainda a preparação para uma pandemia no futuro.

O primeiro capítulo, referente ao emprego, promete a criação de 10 milhões de postos de trabalho em apenas 10 meses, além da criação de um milhão de pequenos negócios. O capítulo referente à China inclui a promessa de recuperação de um milhão de empregos na indústria à China e a exclusão de contratos públicos com empresas que apoiem o país asiático.

O último ponto deste capítulo refere também que os EUA irão "responsabilizar a China por permitir a propagação do vírus por todo o mundo".

Estes planos estão inseridos no discurso de aceitação de Trump como nomeado Republicano à Casa Branca durante a Convenção Republicana que acontece esta quinta-feira.

Existe ainda um capítulo dedicano ao slogan "Drain the Swamp" (Drenar o Pântano), um de defesa das autoridades de segurança e outro que coloca fim à imigração ilegal. O mais pequeno é o referente à educação, que apenas promete "ensinar Excepcionalismo Americano" e providenciar a escolha de uma escola a qualquer criança nos EUA.

Nos últimos capítulos, referentes à inovação para o futuro, Trump promete que, se for eleito, nos próximos quatro anos irá estabelecer uma presença constante de humanos na Lua, através de uma colónia, e levará à primeira missão tripulada até Marte.

O presidente norte-americano vinca ainda que os EUA irão vencer a corrida ao 5G e defende que norte-americanos devem terminar "guerras sem fim" e "destruir terroristas que ameaçam americanos".