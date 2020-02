Português arrisca perpétua por matar namorada nos EUA

Na última sessão do julgamento, Javier da Silva Rojas, nascido na Venezuela mas que tem nacionalidade portuguesa, declarou-se culpado pelo rapto e assassinato de Valerie Reyes, de 24 anos, cujo corpo foi encontrado numa mala dias após ter desaparecido, numa zona florestal já no estado vizinho do Connecticut.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã