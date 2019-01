As autoridades australianas confirmaram que enviaram múltiplos agentes para responder a uma chamada de emergência numa casa nos subúrbios de Perth, na Austrália ocidental, que acabou por ser um "apenas" um homem a gritar com medo de uma aranha.

Um transeunte ia a passar na rua quando ouviu o australiano, que sofre de aracnofobia, e uma criança em pânico por razões que na altura desconhecia. O cidadão foi capaz de perceber ainda que o homem mais velho estava a gritar "por que não morres?". Preocupado, ligou aos serviços de emergência da Austrália para reportar a situação, e foram encaminhados os agentes para o local.

Uma vez chegados à casa, os polícias australianos depararam-se com o homem muito nervoso a "tentar matar uma aranha", que mais tarde se desculpou justificando que tinha um medo extremo de aracnídeos.

A polícia relatou a situação no Twitter, onde esclareceu que "conversou com todas as partes e concluiu que um homem (com muito medo de aranhas) estava apenas a tentar matar uma aranha. O homem pediu desculpas pelo inconveniente à polícia. Nenhum dano foi avistado (exceto para a aranha). Não é necessário mais envolvimento policial." O tweet foi entretanto apagado.

Segundo o The Guardian, ocorreu um incidente similar em 2015 em Sydney, quando a polícia encontrou um homem na sua casa a atirar mobília contra uma aranha.