Duas cidadãs estão infetadas com o coronavírus Covid-19 na Indonésia, revelou o presidente do país Joko Widodo. São os primeiros casos confirmados no quarto país mais populoso do mundo.

Alguns peritos revelaram preocupações acerca de uma falta de vigilância e do risco de casos não detetados na Indonésia, onde vivem mais de 260 milhões de pessoas.

Uma mulher de 64 anos e a filha de 31 ficaram infetadas depois de contactarem com uma visitante japonesa, que vivia na Malásia e cujo teste tinha dado positivo depois de voltar da viagem à Indonésia. A visitante era amiga das duas e visitou-as em casa, nos arredores de Jacarta.

As autoridades estão a investigar com quem é que a japonesa contactou, e os passos das duas mulheres. A mãe e a filha estiveram numa festa a 14 de fevereiro. A japonesa informou as amigas que estava infetada com o coronavírus a 28 de fevereiro.

Duas outras pessoas que partilhavam a casa com a mãe e a filha infetadas não revelaram sintomas de coronavírus.

Terawan Agus Putranto, ministro da Saúde, frisou que a Indonésia seguia as orientações da Organização Mundial de Saúde no que toca aos testes ao coronavírus Covid-19.