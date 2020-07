Homem armado sequestra autocarro com 20 pessoas na Ucrânia

Um homem armado sequestrou esta terça-feira um autocarro com 20 pessoas na Ucrânia, na cidade de Lutsk, a 400 quilómetros de Kiev. De acordo com um comunicado das autoridades ucranianas no Facebook, o suspeito está armado e carrega com ele explosivos.





O suspeito já foi identificado pela polícia ucraniana, que refere que o mesmo se demonstrava frustrado com o "sistema ucraniano" nas suas redes sociais.Meios de comunicação ucranianos, citados pela Associated Press , indicam ter ouvido disparos no local. Não existe ainda a confirmação de feridos.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que o suspeito tomou controlo do autocarro às 9h25 locais (7h25 em Lisboa)"Disparos foram ouvidos e o autocarro está danificado", escreveu Zelenskiy, adiantando que as autoridades ucranianas estão a tentar resolver a situação sem casualidades.O homem suspeito de sequestrar o autocarro foi o responsável por ligar à polícia e apresentou-se como Maksim Plokhoy, autor do livro "Filosofia de um Criminoso" , de 2014.De acordo com o ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, o livro descreve a experiência de um homem na prisão. "Durante 15 anos tentaram corrigir-me, mas eu não fui corrigido, pelo contrário - tornei-me ainda mais o que sou", indica um excerto do livro descrito pelo governante ucraniano.