Covid-19: Se quiser aterrar na China, terá de ter um teste negativo

Passageiros de voos com chegada à China terão de mostrar um teste negativo à Covid-19 antes de aterrar no país. De acordo com a Reuters, que cita a autoridade de aviação chinesa, o governo quer reduzir ainda mais o risco de casos do novo coronavírus importados de outros países.

Para tal, a Administração de Aviação Civil da China (CAAC) obriga a que sejam completados testes de diagnóstico da Covid-19 cinco dias antes do voo, com os mesmos a terem de ser realizados em locais reconhecidos por embaixadas chinesas nos países de origem.

O anúncio surge numa altura em que outros países para além da China começam a apresentar dificuldades na capacidade e velocidade de testagem.

Nos EUA o resultado de testes pode durar até duas semanas a chegar, enquanto noutros países os testes são exclusivos a pessoas com sintomas da Covid-19 ou contactos próximos de casos confirmados.