Homem apanhado a tentar embarcar em avião com lançador de mísseis na mala

Um lançador de mísseis foi confiscado pelas autoridades norte-americanas quando um passageiro tentou embarcar num avião com o dispositivo na mala. O caso aconteceu no aeroporto de Maryland, nos EUA.

Depois de ter sido encontrado o lançador na bagagem do homem, este alegou perante as autoridades que trabalhava para o exército.



De acordo com a BBC, o passageiro disse à equipa de segurança do aeroporto de Maryland, no Estado de Washington, que o dispositivo se tratava de uma lembrança do Kuwait.





.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG — TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) July 29, 2019

O lançador acabou por ficar na posse das autoridades, uma vez que não é permitido levar armas militares dentro das bagagens.



A BBC avança também que a Administração para a Segurança dos Transportes (TSA) dos EUA disse, em comunicado, que "o homem, um residente do Texas, explicou que era um militar. O dispositivo foi confiscado e entregue às autoridades para uma eliminação segura. O indivíduo teve depois autorização para voar".

Esta não é a primeira vez que a TSA encontra um dispositivo do mesmo tipo. Em agosto de 2018, as autoridades encontraram a réplica de uma granada no Aeroporto Internacional de Newark.