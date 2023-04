Helicóptero militar com dez pessoas desaparece no Japão

Um helicóptero militar com dez pessoas a bordo desapareceu esta tarde no Japão. De acordo com a Reuters, o contacto com o helicóptero Black Hawk que levava tripulação e passageiros perdeu-se quando o mesmo sobrevoava Miyakojima, na ilha de Okinawa.







Tomohiro Ohsumi/Pool via REUTERS

Tópicos helicoptero militar japão

A aeronave tinha deixado a base da Defesa Terrestre e deixou de responder a comunicações via rádio.O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, frisou que agora a prioridade é salvar os que se encontravam a bordo.Estão em curso operações de busca.